На місці аварії аеробуса A320 зібрали вже близько 80% уламків

Працівники пошукової бригади, які займаються розчищенням місця катастрофи пасажирського лайнера А320 у Французьких Альпах, вже зібрали близько 80% уламків літака. Такі дані озвучив керуючий директор авіакомпанії Lufthansa ("Люфтганза") Карстен Херніг, передає ТАСС.

"Станом на вчорашній день вже зібрано приблизно 80% уламків лайнера загальною масою 35 тонн", - повідомив представник керівництва компанії на прес-конференції у Франції. За словами Херніга, роботи зі збору уламків почалися в минулий четвер і триватимуть ще деякий час. Серед евакуйованих деталей - частини кабіни, двигунів, електронне обладнання лайнера. "Остаточно встановлено, що при аварії літак не горів. Самі уламки розкидані по площі 1,5 га. Зараз нам залишається зібрати здебільшого найдрібніші деталі", - додав він.

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Як зазначив представник Lufthansa, у пошукових роботах у важкодоступному масиві Труа-Евеше беруть участь близько 60 осіб. Велику допомогу надає при цьому місцева влада та жителі околиць. Збором особистих речей пасажирів, уточнив Херніг, окремо займаються співробітники французької жандармерії. В операції також задіяні кілька вертольотів, які вивозять вантажі з уламками. Зараз всі вони складуються у контейнерах у місті Сен-лез-Альп - найближчому до місця катастрофи великому населеному пункті. Надалі Lufthansa очікує дозволу французької влади на евакуацію зібраного матеріалу "до надійного місця", зазначив Херніг.

По завершенні збору з місця катастрофи уламків А320 авіакомпанія має намір перейти до етапу робіт з приведення в порядок природного ландшафту. В першу чергу мова йде про усунення наслідків забруднення місцевості пально - мастильними матеріалами літака. "Зараз ми починаємо проведення спеціалізованих екологічних аналізів, щоб виробити остаточну стратегію з очищення місцевості, - зазначив Херніг. - Їх результати будуть готові протягом двох тижнів. Багато також ускладнюється особливостями рельєфу місцевості, де вже на невеликій глибині грунту починається гірська порода".

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Пасажирський літак A320 німецької бюджетної компанії Germanwings - дочірнього підприємства Lufthansa, який прямував з Барселони в Дюссельдорф, розбився 24 березня на південному сході Франції. На борту лайнера знаходилися 150 осіб - 144 пасажири і шість членів екіпажу, всі вони загинули. За версією слідства, трагедія сталася з вини другого пілота - Андреаса Лубіца, який навмисне почав зниження. При цьому він скористався тим, що командир екіпажу тимчасово покинув кабіну, і заблокував двері.