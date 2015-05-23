Путін вручив Кадирову орден Пошани

Про це у п'ятницю, 22 травня, повідомляє прес-служба глави і уряду Чечні, пише Дождь.

Церемонія нагородження відбулася в московському Кремлі. Указ про нагородження Кадирова орденом Пошани Путін підписав 9 березня 2015 року.

Як наголошується в повідомленні прес-служби чеченського уряду, Кадирова нагородили орденом Пошани "за досягнуті трудові успіхи, громадську діяльність та багаторічну сумлінну працю".

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Глава Чечні Рамзан Кадиров є Героєм Росії, кавалером ордена Мужності, ордена "За заслуги перед Вітчизною" четвертого ступеня та інших нагород.

Серед них, як повідомляє "Газета.ру", орден Доброти національного фонду "Суспільне визнання", яким Кадирова нагородили за доброту і людяність.

Крім того, глава Чечні нагороджений медаллю Ради безпеки "За заслуги в забезпеченні національної безпеки" і почесною медаллю "За заслуги у справі захисту дітей Росії", яку йому вручив дитячий омбудсмен Павло Астахов.