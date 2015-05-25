У Малайзії виявили 139 могил нелегальних мігрантів

У Малайзії на кордоні з Таїландом знайшли 139 могил, в яких, імовірно, знаходяться останки мігрантів. Поховання розташовані в 28 таборах контрабандистів, що перевозять нелегалів. Про це повідомляє BBC News з посиланням на малайзійську поліцію, передає Lenta.ru.

Могили були виявлені в середині травня. За словами головного інспектора поліції Малайзії Халіда Абу Бакара (Khalid Abu Bakar), у деяких з них можуть бути поховані по кілька чоловік. Проводиться ексгумація тіл, аби встановити особи померлих.

Прем'єр-міністр Малайзії Наджіб Разак (Najib Razak) заявив, що він серйозно стурбований через виявлення поховань, які «можливо, мають відношення до контрабанди людей».

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У квітні на території Таїланду недалеко від малайзійського кордону були знайдені десятки могил, а також табори контрабандистів, що перевозять мігрантів. Після цього Бангкок прийняв жорсткі заходи проти перевізників і їм довелося використовувати морські шляхи для транспортування нелегалів.

Велика частина мігрантів, що відправляються до Таїланду, Малайзії та Індонезії по морю, — жителі Бангладеш і М'янми. Бангладешці їдуть в іншу країну за заробітком, а рохінджа — представники мусульманського народу в М'янмі — втікають від переслідувань з боку буддистського більшості.

За оцінками Управління верховного комісара ООН у справах біженців, за перші три місяці 2015 року на кораблі контрабандистів сіли 25 тисяч жителів Бангладеш і рохінджа. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2014-го.