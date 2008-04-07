Лідери Молдови і Придністров`я вперше за сім років домовилися про зустріч

Президент Молдови Володимир Воронін провів сьогодні телефонну розмову з главою Придністров`я Ігорем Смирновим. Як повідомили РБК в прес-службі голови молдавської держави, протягом телефонної розмови В.Воронін і І.Смирнов домовилися про проведення двосторонньої зустрічі для обговорення питань розвитку і зміцнення заходів довіри між Кишиневом і Тирасполем. В.Воронін і І.Смирнов не зустрічалися з 2001 р. Переговори щодо придністровського врегулювання у форматі 5+2 не ведуться з 2006 р.