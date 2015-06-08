Кількасот українців зібралися на марш вишиванок у Лондоні (фото, відео)

7 червня в столиці Великобританії Лондоні представники української діаспори провели третій щорічний Мегамарш вишиванок.

Про це повідомляється на сторінці спільноти у мережі Facebook.

Британські українці пройшли центральними вулицями Лондона, демонструючи свої багатовікові традиції та єднання українського народу.

Всього у заході взяли участь близько 400 осіб. Частина учасників закликали до миру в Україні.

Марш у вишиванках проводиться вже втретє і став традицією на Туманному Альбіоні.

Як повідомляв УНІАН раніше, на півдні України пройшли рекордні марші вишиванок.