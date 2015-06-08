Кількасот українців зібралися на марш вишиванок у Лондоні (фото, відео)

10:33, 08 червня 2015
Світ
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Українці провели в Лондоні марш вишиванок.

У Лондоні пройшов марш вишиванок / facebook.com/UkrainianEventsLondon

7 червня в столиці Великобританії Лондоні представники української діаспори провели третій щорічний Мегамарш вишиванок.

Posted by Ukrainian Events in London on Sunday, June 7, 2015

Про це повідомляється на сторінці спільноти у мережі Facebook.

facebook.com/UkrainianEventsLondon

Британські українці пройшли центральними вулицями Лондона, демонструючи свої багатовікові традиції та єднання українського народу.

facebook.com/UkrainianEventsLondon

Всього у заході взяли участь близько 400 осіб. Частина учасників закликали до миру в Україні.

facebook.com/UkrainianEventsLondon

Марш у вишиванках проводиться вже втретє і став традицією на Туманному Альбіоні.

facebook.com/UkrainianEventsLondon

facebook.com/UkrainianEventsLondon
facebook.com/UkrainianEventsLondon
facebook.com/UkrainianEventsLondon
facebook.com/irene.ovchar

Як повідомляв УНІАН раніше, на півдні України пройшли рекордні марші вишиванок.

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