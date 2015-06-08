У Китаї заявили про "набір" добровольців для бойових дій у Криму

При цьому вказуються розміри грошових винагород, поштова адреса, номер телефону та адреса електронної пошти посольства України в Пекіні, повідомляє ZN.UA.

За словами зловмисників, бойову підготовку найманців будуть здійснювати безпосередньо на території Китаю. Варто зазначити, що провокація подібного роду відбувається вже вдруге за поточний рік.

Раніше китайські компетентні органи заявляли про готовність виявити і покарати розповсюджувачів подібних фальшивок, які завдають удару іміджу Китайської Народної Республіки як правової держави. У Китаї заборонені як найманство у будь-яких формах, так і підготовка бойовиків на її території.

Читайте такожУ "ДНР" створили чесько-словацький підрозділ: бійці кажуть, що воюють проти ЄС і НАТО - ЗМІ

При цьому, враховуючи жорсткий контроль влади Китаю над користувачами інтернету, у правоохоронних органів країни є всі необхідні інструменти, щоб швидко виявити джерело цієї протизаконної інформації, а також притягнути причетних до її появи і поширення до відповідальності згідно із законами КНР. Але досі цього зроблено не було.

У свою чергу українське дипломатичне представництво в Пекіні закликає громадян КНР не піддаватися на провокації.