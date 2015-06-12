Кількість росіян, що проживають за межею бідності, за рік зросла на 3 мільйони

Обвал рубля та зростання інфляції призводить до зубожіння більшої кількості росіян. У першому кварталі 2015 року за межею бідності в РФ жили 22,9 млн росіян - на 3,1 млн більше, ніж у першому кварталі 2014 року, повідомляє DW.DE з посиланням на російське статистичне відомство Росстат.

У повідомленні наголошується, що рівень бідності за звітний період підскочив відразу до 15,9 відсотка проти 13,8 відсотка в першому кварталі попереднього року. У Росії бідними вважаються люди з щомісячним доходом нижче 9622 рублів (157 євро). У минулому році прожитковий мінімум становив 7688 рублів, проте через зростання інфляції він був підвищений майже на 17 відсотків.

Читайте такожДослідники назвали 10 найбідніших і найбагатших міст РосіїРосія сильно страждає від падіння світових цін на нафту та санкцій, введених Заходом через конфлікт в Україні. Рубль в 2014 році знецінився більш ніж на 40 відсотків. Інфляція в РФ також посилюється через російське ембарго на продовольство з країн ЄС, введене у відповідь на західні санкції.

Як повідомляв УНІАН раніше, глава адміністрації Кремля Сергій Іванов, виступаючи на Всесвітньому конгресі російської преси, сказав, що скасування санкцій буде «ударом у спину» вітчизняним аграріям. Потрібно, на його думку, ще пожити під санкціями.