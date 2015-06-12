Бойовики захопили консульство Тунісу в столиці Лівії
18:58, 12 червня 2015Світ
98 0
Невідоме озброєне угрупування захопило туніське консульство в Тріполі і утримує там 10 співробітників.
REUTERS
Представник міністерства закордонних справ Тунісу в розмові з кореспондентом Бі-бі-сі підтвердив факт захоплення дипвідомства і висловив засудження нападу, але відмовився від подальших коментарів.
Читайте такожУ Лівії невідомі пограбували українських дипломатів
Поки не відомо, що за угруповання напало на консульство, і чи йде мова про захоплення заручників, викрадення або своєрідну акцію протесту ополченців, які часто відбуваються в Лівії.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter