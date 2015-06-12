Бойовики захопили консульство Тунісу в столиці Лівії

Представник міністерства закордонних справ Тунісу в розмові з кореспондентом Бі-бі-сі підтвердив факт захоплення дипвідомства і висловив засудження нападу, але відмовився від подальших коментарів.

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Поки не відомо, що за угруповання напало на консульство, і чи йде мова про захоплення заручників, викрадення або своєрідну акцію протесту ополченців, які часто відбуваються в Лівії.