США та Куба на початку липня мають намір офіційно відновити дипвідносини й відкрити посольства - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Сторони сподіваються підписати угоду в перший тиждень липня, після чого держсекретар США Джон Керрі відвідає Гавану для участі в церемонії підняття прапора. Це має продемонструвати намір США створити повноцінне дипломатичне представництво.

Відновлення дипвідносин є останньою фазою нормалізаційнного процесу, який просувався досить повільно через наявність низки тривалих спірних питань, таких як дотримання прав людини на Кубі.

Разом з тим, американське ембарго продовжить діяти, оскільки може бути скасоване лише Конгресом США.

Читайте такожМіж США і Кубою вперше за 50 років почнуть курсувати пороми Джерело повідомило, що адміністрація планує офіційно повідомити Конгрес про свій намір знову відкрити посольство в Гавані протягом найближчих двох тижнів. Державний Департамент за законом зобов'язаний дати Конгресу принаймні 15 днів на ухвалення рішення з моменту повідомлення про такого роду дії.

Чиновники відзначають малі шанси у противників чинного кубинського режиму в Конгресі заблокувати це рішення.

Раніше УНІАН повідомляв, що влада США офіційно виключили Кубу зі списку країн-спонсорів тероризму, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на державний департамент США.