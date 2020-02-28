Ескалація в Сирії. Що відбувається?

Олег Бєлоколос

Щонайменше тридцять турецьких кадрових військових загинули у провінції Ідліб внаслідок авіаудару сирійської армії 28 лютого. Як відомо, Анкара надає військову підтримку озброєній сирійській опозиції. Водночас, не секрет, що Москва не лише активно підтримує режим Асада, але й фактично залучається до проведення військових операцій.

Між тим, здається багато хто вже не пам’ятає, що Рада Федерації РФ одноголосно схвалила рішення президента Росії Путіна щодо початку операції в Сирії ще восени 2015 року, як акцію проти радикальних ісламістів. Втім, ще тоді було зрозуміло, що Кремль буде змушений постійно шукати спосіб взаємодії з Туреччиною, яка традиційно грає свою партію в цьому регіоні, переслідуючи насамперед власні інтереси, які часом не співпадають з російськими.

Витрати Росії на війну в Сирії щодня зростають і вочевидь стають усе більшим тягарем для російського бюджету

Схоже, що лавірування між позиціями Дамаску і Анкари, яке на певний час стало традиційної місцевою справою російської дипломатії, завершилося і Москва твердо стала на бік Асада. Між тим, витрати Росії на війну в Сирії щодня зростають і вочевидь стають усе більшим тягарем для російського бюджету.

Сьогодні Москва та її сирійський сателіт свідомо йдуть на загострення ситуації і намагаються силою вирішити питання контрою над провінцією Ідліб на свою користь. І тут Туреччині, серед іншого, буде вкрай важлива широка міжнародна підтримка, у тому числі з боку країн-членів НАТО.

Позиція офіційного Києва була оперативно оприлюднена в заяві від 28 лютого. В ній, зокрема, зазначалося, що «Україна глибоко занепокоєна суттєвою ескалацією ситуації в Ідлібі та засуджує дії режиму Башара Асада і Російської Федерації, яка його підтримує», а також наголошувалося на солідарності «з позицією НАТО».

Така лінія України виглядає на сьогодні цілком логічною на тлі розширення українсько-турецького співробітництва і послідовного невизнання Анкарою окупації Росією Криму.

Олег Бєлоколос, голова правління «Майдану закордонних справ»