Росія увійшла в десятку найменш миролюбних країн разом із КНДР, Сирією та Іраком

Результати дослідження опубліковані на сайті Інституту економіки та миру, передає Lenta.ru.

Поруч з Росією розташувалися Нігерія (151-е місце) і КНДР (153-е). У десятку найменш миролюбних країн також увійшли Сирія, Ірак, Афганістан, Південний Судан, Сомалі, Судан, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго та Пакистан.

Перше місце в рейтингу посіла Ісландія. Також у топ-10 найбільш миролюбних держав фігурують Данія, Австрія, Нова Зеландія, Швейцарія, Канада, Японія, Австралія і Чехія.

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Україна в порівнянні з торішнім рейтингом опустилася на вісім позицій і зайняла 150-у сходинку. Дослідники пов'язують це з конфліктом на Донбасі. Між тим США піднялися з 96-го на 94-е місце.

При складанні рейтингу Global Peace Index враховується кілька десятків основних показників (таких, як участь у збройних конфліктах, чисельність силових структур, кількість скоєних вбивств). По кожному з основних показників країнам ставляться оцінки від 1 до 5.

Ідею складання рейтингу, який формується з 2007 року, подав австралійський підприємець Стів Кіллелеа (Steve Killelea).