У Китаї на фоні протестів зооактивістів проходить щорічний фестиваль собачого м'яса (фото)

У китайському місті Юйлінь, незважаючи на протести, проходить щорічний фестиваль собачого м'яса. У рамках фестивалю, який проходить на тлі гучних протестів з боку активістів захисту прав тварин, вбивають близько 10 тисяч собак, м'ясо яких обробляють на честь дня літнього сонцестояння.

Акції протесту, організовані громадськими активістами, а також інтернет-кампанія, спрямована на привернення уваги громадськості до жорстокого заходу, не завадили організаторам провести фестиваль, повідомляє Новое время з посиланням на BBC.

За кілька днів до проведення фестивалю собак помістили до тісних кліток, а також не давали їм їжі, щоб тварини ослабли і не змогли чинити опір під час заходу. Щоб врятувати тварин, деякі активісти під виглядом учасників фестивалю купують собак. Так, колишній вчитель Янг Ксіаюнь був змушений заплатити за 100 собак більше 1 тисячі доларів.

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У свою чергу, міська влада дистанціювалися від організаторів фестивалю, пославшись на його комерційну основу.

«Фестиваль проходить на комерційній основі, міська влада ніколи не виступала організатором цього заходу», - повідомляється на її офіційному сайті.