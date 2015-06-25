Греція відступила назад у переговорах щодо її боргу - Мінфін Німеччини

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле перед початком зустрічі Єврогрупи, передає "ЄвроПравда" із посиланням на The Telegraph.

"Ми не домоглися прогресу...Греція відступила назад", - зазначив він.

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Його слова також підтвердив голова Єврогрупи Єрун Дейсселблум, який зазначив, що представники Греції не погодилися на другу пропозицію кредиторів.

Як зауважив Дейсселблум, розбіжності будуть обговорюватися під час засідання міністрів фінансів країн єврозони.

"Мої очікування на сьогодні? Чекаю важкої роботи", -зауважив він у коментарі журналістам.

Раніше УНІАН повідомляв, що Греція відкинула зустрічні пропозиції міжнародних кредиторів щодо вирішення її боргової кризи. Зокрема, джерело підтвердило, що Греція не погодилася на збільшення ПДВ і скорочення державних витрат.