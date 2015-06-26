У Франції затримали другого підозрюваного у теракті на заводі промислових газів

Про це повідомляє французьке видання Le Dauphine.

Чоловіка, який підозрюється у керуванні транспортним засобом під час нападу на завод, було затримано в його будинку.

Водночас глава МВС країни Бернар Казньов розкрив ім'я раніше затриманого терориста, пише Європейська правда.

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Як повідомляє видання, ним є Йессім Салі, щодо якого у 2006 році було відкрито справу за зв'язки з радикальною групою салафітів.

У терористів міг бути пропуск на завод, оскільки їх автомобіль не міг "так просто проїхати на територію".

Нагадаємо, у французькому місті Сен-Кантен-Фалавьє (південний схід країни) відбулася атака на завод промислових газів.

Біля приміщення заводу було знайдене обезголовлене тіло, ще декілька осіб були поранені внаслідок вибуху.