В результаті нападу ісламістів у Сомалі загинули не менше 30 людей

16:27, 26 червня 2015
Світ
0 0

Внаслідок нападу бойовиків угрупування "Аш-Шабаб" на базу контингенту Африканського союзу у сомалійському місті Лего загинуло не менше 30 людей.

REUTERS

За уточненими даними, терорист-смертник спрямував у ворота бази начинений вибухівкою автомобіль, після чого між його спільниками і військовими зав'язалася перестрілка, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожВнаслідок нападу на готель в Тунісі загинули 27 осіб (фото)

Ісламісти стверджують, що взяли штурмом базу на дорозі Могадішо-Байдоа, яка в основному контролюється міжнародно визнаним урядом і миротворцями. Військові в свою чергу повідомляють, що бій триває досі.

З початку священного для мусульман місяця Рамадан напади бойовиків "Аш-Шабаб" стали відбуватися все частіше.

Минулого тижня вони напали на тренувальний центр національного розвідувального агентства в Могадішо, атакували солдатів на кенійському узбережжі, а також вбили старійшину на північному сході Кенії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter