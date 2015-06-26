В результаті нападу ісламістів у Сомалі загинули не менше 30 людей
Внаслідок нападу бойовиків угрупування "Аш-Шабаб" на базу контингенту Африканського союзу у сомалійському місті Лего загинуло не менше 30 людей.
За уточненими даними, терорист-смертник спрямував у ворота бази начинений вибухівкою автомобіль, після чого між його спільниками і військовими зав'язалася перестрілка, передає Бі-бі-сі.
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Ісламісти стверджують, що взяли штурмом базу на дорозі Могадішо-Байдоа, яка в основному контролюється міжнародно визнаним урядом і миротворцями. Військові в свою чергу повідомляють, що бій триває досі.
З початку священного для мусульман місяця Рамадан напади бойовиків "Аш-Шабаб" стали відбуватися все частіше.
Минулого тижня вони напали на тренувальний центр національного розвідувального агентства в Могадішо, атакували солдатів на кенійському узбережжі, а також вбили старійшину на північному сході Кенії.