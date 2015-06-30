"Інквізиція" в Сирії: бойовики ІД вперше обезголовили жінок, яких звинуватили в чаклунстві

За даними базованого в Лондоні Сирійського центру зі спостереження за дотриманням прав людини, на території Сирії були вбиті дві жінки, яких бойовики звинуватили в чаклунстві. Про це повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Правозахисники відзначають, що це перший зареєстрований випадок вбивства ісламістами жінок подібним чином.

Раніше угрупування неодноразово розміщувало в інтернеті відеоролики, на яких бойовики обезголовлювали заручників, за яких не виплатили викуп. Серед убитих були британські, французькі, американські і японські журналісти і правозахисники.

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Угруповання "Ісламська держава" заборонено в багатьох країнах. Бойовики діють на території Сирії та Іраку, проголосивши на підконтрольних їм територіях халіфат, а також влаштовують теракти в інших країнах.