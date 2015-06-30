Джерело повідомило про 113 загиблих на борту літака в Індонезії

Ніхто з них не вижив, повідомляє France Presse з посиланням на представників керівництва збройних сил Індонезії. Про це повідомляє Росбалт.

Між тим, за даними офіційного представника збройних сил Індонезії Фуада Басьі, на борту військово-транспортного літака летіли 62 особи. "На борту перебували 50 пасажирів і 12 членів екіпажу", — повідомив Басья.

Читайте такожКількість загиблих при падінні військового літака на готель в Індонезії досягла 38 осіб

Крім пасажирів, на борту літака знаходилися боєприпаси.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-транспортний літак впав в житловому районі міста Медан на острові Суматра і вибухнув.