Джерело повідомило про 113 загиблих на борту літака в Індонезії
14:21, 30 червня 2015Світ
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На борту літака ВПС Індонезії, що розбився на острові Суматра, нібито знаходилися 113 осіб.
REUTERS
Ніхто з них не вижив, повідомляє France Presse з посиланням на представників керівництва збройних сил Індонезії. Про це повідомляє Росбалт.
Між тим, за даними офіційного представника збройних сил Індонезії Фуада Басьі, на борту військово-транспортного літака летіли 62 особи. "На борту перебували 50 пасажирів і 12 членів екіпажу", — повідомив Басья.
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Крім пасажирів, на борту літака знаходилися боєприпаси.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військово-транспортний літак впав в житловому районі міста Медан на острові Суматра і вибухнув.
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