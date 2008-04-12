Парламент Македонії саморозпустився аби уникнути кризи

Парламент Македонії проголосував за саморозпуск із метою уникнути виникнення політичної кризи.

Криза може бути викликаний позицією Греції, що заблокувала вступ Македонії до НАТО, повідомляє Lenta.ru із посиланням на AFP.

За розпуск проголосувало 70 законодавців із 120. Опозиційні парламентарії участі в голосуванні не брали, хоча й були присутні на дводенному засіданні, присвяченому поточній ситуації.

Голова парламенту Любіша ГЕОРГІЄВСКІ повинен оголосити дату виборів 14 квітня. Ймовірно, вибори будуть призначені на червень. У такому разі вони будуть другими менш ніж за два роки.

З 1991 року Греція сперечається за право колишньої югославської республіки Македонія на її назву. Річ у тім, що в Греції є територія з такою ж назвою, й греки побоюються, що македонська держава може пред`явити на неї претензії.