Експерт: Росія підштовхує Грузію до початку воєнних дій в Абхазії

Росія підштовхує Грузію до початку воєнних дій в Абхазії.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив грузинський експерт, керівник Міжнародного центру з питань конфліктів і переговорів Георгій ХУЦИШВІЛІ.

«Росія зараз підштовхує процеси до того, аби Грузія зреагувала на ситуацію і розпочала воєнні дії в Абхазії. Тобто Росія може піти дуже далеко в плані визнання самопроголошених республік, – оформити факт визнання або ж анексувати ці території і спровокувати відповідну реакцію Грузії», - сказав Г.ХУЦИШВІЛІ.

На його думку, в якийсь момент крило яструбів у грузинському уряді може одержати підтримку населення і спробувати відвоювати назад Абхазію і Південну Осетію. Він додав, що про реальність силової відповіді Грузії на дії Росії в Абхазії і Південній Осетії, наприклад, не раз заявляв голова парламентського комітету з оборони і безпеки Гіві ТАРГАМАДЗЕ.

«Я думаю, що до офіційного визнання державності Абхазії і Південної Осетії справа поки не дійде. Росія посилюватиме свою політичну, економічну чи навіть військову присутність. З конфліктними зонами стане ще важче розмовляти, оскільки вони одержали на руки новий козир», - вважає він.

Кажучи про те, чому Росія пішла на відміну економічних санкцій проти Абхазії, а трохи пізніше Держдума вирішила розглянути питання визнанні незалежності Абхазії і Південної Осетії, Г.ХУЦИШВІЛІ відзначив: «Росія подає свої цілі під соусом захисту своїх громадян в Абхазії. Про які санкції можна говорити, якщо з самого початку їх оголошення вони практично не дотримувались». За його словами, лише останнім часом Грузія почала жорсткіше контролювати морський простір, а до цього турецькі судна безконтрольно ввозили і вивозили з Абхазії будь-які товари.

«Кордон на пункті Псоу весь цей час повністю контролювала Росія, і також через неї перевозились будь-які вантажі, зокрема й військові. Грузія практично не брала участі в контролі кордонів навколо Абхазії. Те ж саме і в Південній Осетії – Рокський тунель повністю контролювався Росією. Тобто, жодні економічні санкції не працювали. Нинішня відміна санкцій і розгляд Думою питання визнання – лише черговий етап у тиску на Грузію з боку Росії», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні депутати Державної думи РФ запропонували Президентові і уряду Росії розглянути питання про визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії.

7 грудня 2007 р. МЗС РФ заявив, що Росія в односторонньому порядку виходить з угоди СНД від 1996 року, яка передбачає встановлення економічних санкцій проти Абхазії.