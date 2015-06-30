Кількість жертв катастрофи літака Hercules C-130 на острові Суматра може досягти ста осіб - ЗМІ

Про це повідомляє Німецька хвиля з посиланням на представників задіяних в операції рятувальників. Станом на вечір вівторка віднайдено 72 тіла загиблих.

За даними поліції, на борту самої військово-транспортного лайнера перебували понад 60 людей, 12 з них - члени екіпажу.

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Літаки зазначеного типу часто застосовуються для подолання наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій і можуть перевозити десятки пасажирів.

Трагедія сталася під час перельоту військово-транспортної машини з аеродрому в Медані, де мешкає понад два мільйони осіб, до аеропорту в окрузі Натуна. Літак впав через кілька хвилин після злету, спричинивши значні руйнування будинків довкола місця падіння. Рятувальні роботи тривають.