Юнкер заявив, що на референдумі греки голосували проти вже неактуальних умов кредиторів

10:21, 07 липня 2015
Світ
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Пропозиції, проти яких проголосувало на референдумі населення Греції, станом на неділю вже не обговорювалися.

REUTERS

Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час виступу в Європарламенті, передає Європейська правда.

"Нам кажуть, що потрібно поважати голос грецького народу. І я це роблю. Але б я  хотів зрозуміти, що саме вони сказали (на референдумі  -Ред.),  - зауважив він.

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"На референдумі було поставлене питання про щось, чого не існує",  -наголосив президент ЄК.

"Грецький народ проголосував проти тексту, який більше не дискутувався",  -підкреслив він.

За словами Юнкера, в четвер він вів переговори з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, який "добре знав, що питання, яке було поставлене народу не представляє ситуацію, яка існувала станом на неділю".

"Питання (на референдумі - Ред.) було невідповідним, і всі, хто мав відношення до переговорів, це знають",  - наголосив Юнкер.

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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пообіцяв представити нові пропозиції грецького уряду на саміті ЄС у вівторок.

У неділю на референдумі більше 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.

Німеччина та Франція скликають саміт  лідерів країн єврозони на 7 липня, "щоб обговорити фінансову кризу у Греції".

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