Юнкер заявив, що на референдумі греки голосували проти вже неактуальних умов кредиторів
Пропозиції, проти яких проголосувало на референдумі населення Греції, станом на неділю вже не обговорювалися.
Про це заявив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер під час виступу в Європарламенті, передає Європейська правда.
"Нам кажуть, що потрібно поважати голос грецького народу. І я це роблю. Але б я хотів зрозуміти, що саме вони сказали (на референдумі -Ред.), - зауважив він.
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"На референдумі було поставлене питання про щось, чого не існує", -наголосив президент ЄК.
"Грецький народ проголосував проти тексту, який більше не дискутувався", -підкреслив він.
За словами Юнкера, в четвер він вів переговори з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом, який "добре знав, що питання, яке було поставлене народу не представляє ситуацію, яка існувала станом на неділю".
"Питання (на референдумі - Ред.) було невідповідним, і всі, хто мав відношення до переговорів, це знають", - наголосив Юнкер.
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Як повідомлялося, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас пообіцяв представити нові пропозиції грецького уряду на саміті ЄС у вівторок.
У неділю на референдумі більше 60% греків проголосували проти виконання умов Євросоюзу.
Німеччина та Франція скликають саміт лідерів країн єврозони на 7 липня, "щоб обговорити фінансову кризу у Греції".