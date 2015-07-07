МВФ відмовився фінансувати Грецію через прострочення платежу

Про це заявив представник МВФ, передає Reuters.

Відзначається, що в розмові з прем'єр-міністром Греції Алексісом Ципрасом щодо підсумків референдуму, на якому греки висловилися проти пропозицій кредиторів, глава МВФ Крістін Лагард відзначила неможливість подальшого фінансування, оскільки це суперечить правилам Фонду.

«Керуючий директор МВФ пояснила неможливість фонду продовжувати надавати допомогу зважаючи на політику недопущення заборгованості», - сказав представник МВФ.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Греція не змогла минулого тижня виплатити МВФ заборгованість на 1,5 мільярда євро, в результаті чого втратила формальне право на подальше фінансування фонду.

Однак, Крістін Лагард зазначила, що Міжнародний валютний фонд готовий надати допомогу Греції, якщо його про це попросять.