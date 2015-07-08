Керівництво армії США скоротить близько 40 тисяч військових
09:26, 08 липня 2015Світ
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Керівництво армії США має намір скоротити близько 40 тисяч військовослужбовців протягом найближчих двох років, повідомляють американські ЗМІ.
REUTERS
Під скорочення також потраплять 17 тисяч цивільних службовців, що працюють в армійських структурах.
Таким чином, до кінця 2017 року штатний склад армії США скоротиться до 450 тисяч військовослужбовців, передає Російська служба ВВС.
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У 2012 році - в розпал збройних конфліктів в Іраку і Афганістані - в американських військах налічувалося 570 тисяч військовослужбовців.
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