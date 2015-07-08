Керівництво армії США скоротить близько 40 тисяч військових

Під скорочення також потраплять 17 тисяч цивільних службовців, що працюють в армійських структурах.

Таким чином, до кінця 2017 року штатний склад армії США скоротиться до 450 тисяч військовослужбовців, передає Російська служба ВВС.

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У 2012 році - в розпал збройних конфліктів в Іраку і Афганістані - в американських військах налічувалося 570 тисяч військовослужбовців.