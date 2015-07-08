Швеція вибрала місто для проведення Євробачення-2016

Як йдеться на сайті конкурсу, таке рішення ухвалили організатори. Зазначається, що на проведення пісенного конкурсу претендували 3 арени в різних містах Швеції - Globe в Стокгольмі, Scandinavium в Гетеборзі і Saab у місті Лінчепінг.

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Таким чином, SVT буде відповідати за роботи, пов'язані з організацією телетрансляцій, а саме місто буде відповідати за всі логістичні рішення, організацію урочистостей для країн-учасниць, всіх уболівальників і ЗМІ.

Зазначимо, що Globe арена буде приймати Євробачення вдруге. Вперше конкурс тут був проведений в 2000 році.

Місткість арени становить від 14 тис. до 16 тис. глядачів. Також будуть використані навколишні будівлі комплексу Globe арени. Прес-центр розрахований на більш ніж 1,5 тис. журналістів.

Нагадаємо, перший і другий півфінали відбудуться 10 і 12 травня, а фінал конкурсу - 14 травня.

Як повідомляв УНІАН, Швеція отримала право на проведення конкурсу в 2016 році завдяки перемозі свого представника Монса Зельмерльова на Євробаченні-2015, яке пройшло 23 травня у Відні (Австрія).