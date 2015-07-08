Культовий мультсеріал South Park показуватимуть щонайменше до 2019 року

Як пише видання Variety, компанія Comedy Central замовила 30 нових серій у творців South Park Трея Паркера і Мета Стоуна, що доведе загальну кількість епізодів серіалу до 300, і, за ствердженням компанії, зробить його найдовшим сценарним серіалом на кабельному телебаченні.

Читайте такожПомер один із творців культового мультсеріалу "Сімпсони"Найближчий уже знятий сезон, 19-й, стартує 16 вересня.