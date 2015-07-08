Культовий мультсеріал South Park показуватимуть щонайменше до 2019 року
19:52, 08 липня 2015Світ
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Всесвітньо відомий американський мультсеріал South Park подовжили на ще три сезони - останній з них, 23-й, вийде в ефір у 2019 році.
South Park подовжили ще на три сезони - до 2019 року / southpark.wikia.com
Як пише видання Variety, компанія Comedy Central замовила 30 нових серій у творців South Park Трея Паркера і Мета Стоуна, що доведе загальну кількість епізодів серіалу до 300, і, за ствердженням компанії, зробить його найдовшим сценарним серіалом на кабельному телебаченні.
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