Міноборони Іспанії очолила жінка на 7-му місяці вагітності (фото)

Вперше за всю історію країни міністром оборони Іспанії стала жінка: тепер цей пост займатиме 37-річна юрист Кармі Чакон, пише Комсомольская правда . Але ще більшою несподіванкою стала звістка про те, що майбутній військовий міністр знаходиться на 7-му місяці вагітності.

"Призначення Чакон, яка в минулому кабінеті була міністром житла, на пост військового міністра стало для багатьох несподіванкою. Тим паче, що вона знаходиться на сьомому місяці вагітності", - передає близька до уряду газета Pais, і відзначає, що в новому уряді вперше стало більше жінок, ніж чоловіків.