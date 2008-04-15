Міноборони Іспанії очолила жінка на 7-му місяці вагітності (фото)
09:26, 15 квітня 2008Світ
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Призначення стало для багатьох несподіванкою
|Кармі Чакон. Фото Reuters
"Призначення Чакон, яка в минулому кабінеті була міністром житла, на пост військового міністра стало для багатьох несподіванкою. Тим паче, що вона знаходиться на сьомому місяці вагітності", - передає близька до уряду газета Pais, і відзначає, що в новому уряді вперше стало більше жінок, ніж чоловіків.
|Фото Reuters
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