У китайській в'язниці помер відомий тибетський монах
10:13, 13 липня 2015Світ
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Відомий китайський політичний в'язень, тибетський монах Тендзин Делек Рінпоче помер у в'язниці міста Ченду у віці 65 років.
Акція на підтримку Тендзина Делека Рінпоче в Індії / studentsforafreetibet.org
Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє Reuters з посиланням на родичів та правозахисників.
Тендзин Делек p 2002 року відбував 20-річний термін за звинуваченням у тероризмі та сепаратизмі.
Читайте такожКитай закликав Далай-ламу "відмовитися від ілюзій"Обставини смерті монаха невідомі, повідомила агентство сестра померлого Геше Ніям. Посадовці в'язниці не коментують смерть в'язня.
Китайську владу було встановлено в Тибеті після вторгнення військ у 1949 році. У 1959 році духовний лідер тибетців Далай-лама залишив Тибет.
Китай звинувачує Далай-ламу у планах насильницького здобуття незалежності Тибету, Далай-лама заявляє, що його метою є реальна автономія Тибету і він відкидає насильницькі методи.
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