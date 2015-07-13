У китайській в'язниці помер відомий тибетський монах

Про це сьогодні, 13 липня, повідомляє Reuters з посиланням на родичів та правозахисників.

Тендзин Делек p 2002 року відбував 20-річний термін за звинуваченням у тероризмі та сепаратизмі.

Читайте такожКитай закликав Далай-ламу "відмовитися від ілюзій"Обставини смерті монаха невідомі, повідомила агентство сестра померлого Геше Ніям. Посадовці в'язниці не коментують смерть в'язня.

Китайську владу було встановлено в Тибеті після вторгнення військ у 1949 році. У 1959 році духовний лідер тибетців Далай-лама залишив Тибет.

Китай звинувачує Далай-ламу у планах насильницького здобуття незалежності Тибету, Далай-лама заявляє, що його метою є реальна автономія Тибету і він відкидає насильницькі методи.