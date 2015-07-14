У Держдумі погрожують заблокувати рахунки британської корпорації BBC у Росії

У Держдумі пропонують дзеркально відповісти Великобританії на закриття рахунків МІА "Росія сьогодні" та заблокувати рахунки корпорації BBC.

Про це заявив голова комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Пушков, передає РИА Новости.

"З іншого боку, є зухвалі акції, наприклад, арешт рахунків агентства "Росія сьогодні" в Лондоні. Мені здається, що методи тихої дипломатії, непублічної дипломатії поєднувати з методами дзеркального дії. Чому б, скажімо, не застосувати ті ж заходи телерадіокорпорації BBC у Москві. Тут є й інші британські компанії, які займаються інформаційною діяльністю. Мені здається, що варто було б розглянути таку можливу міру", — сказав Пушков на прес-конференції.

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"На яких підставах британський уряд це робить. Вони звинувачують "Росію сьогодні" у пропаганді. Але, як я вас запевняю, що якщо прочитати уважно, і навіть неуважно, ті матеріали, які публікує і виводить в ефір BBC — там величезна кількість пропагандистських елементів, речей, що не відповідають дійсності. Тому ми повинні домовитися з нашими західними контрагентами — або всі ЗМІ діють спокійно, ніхто їх не чіпає, але якщо вони очікують такі правила гри, то чому вони чекають, що ми їх не будемо порушувати", — додав він.

Як раніше повідомлялося, рахунок представництва МІА "Росія сьогодні", до складу якого входить пропагандистський канал Russia Today і РІА "Новости", у Великобританії в банку Barclay's був закритий через санкції британського казначейства.

Зазначається, що в МЗС РФ вимагають від британської влади терміново роз'яснити ситуацію із закриттям рахунку МІА "Росія сьогодні" в банку Barclay's.