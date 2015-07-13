У Британії закрили рахунок "Росія сьогодні"

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника банку.

"Рахунок закрито... банк має надіслати відповідне повідомлення", — повідомив РІА Новини представник банку, відмовившись офіційно називати причини закриття рахунку.

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Проте пізніше джерело в банківських колах пояснило, що казначейство Великобританії внесло до списку осіб, які підпадають під фінансові санкції, гендиректора "Росії" Дмитра Кисельова, через що МІА могло потрапити під фінансові обмеження.

В даний час рахунок закрито, доступ до інформації з нього заборонений.

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Офіційного повідомлення від банку про закриття рахунку та причини такого рішення до представництва МІА "Росія сьогодні" поки не надходило.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня Бельгія розморозила кілька дипломатичних рахунків Росії.