Ізраїль назвав угоду щодо ядерної програми Ірану "історичною помилкою"

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела, передає "Європейська правда".

Також Ізраіль пильно моніторитиме дотримання угоди щодо можливих порушень, сподіваючись повернути санкції щодо Тегерану.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який назвав Іран подібним до бойовиків Ісламської держави, назвав угоду "приголомшливою історичною помилкою".

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"Ізраїль не зобов'язаний дотримуватися цієї угоди з Іраном, тому що Іран продовжує домагатися нашого знищення. Ми завжди будемо захищатися", - заявив він перед скликанням свого найближчого оточення міністрів.

Очікується, що у вівторок Нетаньяху також обговорить угоду щодо ядерної програми Ірану з президентом США Бараком Обамою.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що "шістка" міжнародних переговірників і Іран досягли у Відні угоди щодо ядерної проблеми. Натомість санкції проти Тегерана будуть пом'якшені. За словами іранського дипломата, "важка робота на переговорах окупилася, і ядерна угода погоджена".