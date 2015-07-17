Катастрофа "Боїнга" на Донбасі: Нідерланди оголосять результати розслідування до кінця літа

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу віце-прем’єр-міністр, голова Державної комісії з розслідування причин катастрофи Геннадій Зубко.

«Сьогодні ми чекаємо від нідерландської сторони основних заключень, і головне - ми чекаємо від Ради безпеки ООН ухвалення резолюції про створення міжнародного трибуналу на основ ad hoc і початку роботи такого трибуналу», - сказав Зубко.

Він зазначив, що є розуміння в Радбезі ООН щодо створення такого трибуналу. «На сьогодні тільки одна країна висловилася проти такого рішення - це РФ, яка заперечує не тільки проти трибуналу, а й проти розслідувань, які були проведені нідерландською стороною», - сказав Зубко.

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За його словами, практично все, що було потрібно, - пошукова операція, забезпечення умов, щоб провести як технічне, так і кримінальне розслідування на українській території, - Україна зробила.

Зубко повідомив, що Нідерланди у третій декаді серпня оголосять висновки технічної комісії з розслідування цієї катастрофи.

Він зазначив, що технічне розслідування вже завершується і є два рапорти нідерландської сторони, направлені українській Національній комісії з розслідування катастроф цивільної авіації, яка, у свою чергу, збирає коментарі від міністерств, щоб додати їх до свого офіційного рапорту.

«Наступного тижня ці коментарі будуть відправлені нідерландській стороні, а у третій декаді серпня нідерландська сторона, зібравши всі коментарі, буде оголошувати про висновки технічної комісії», - сказав Зубко.