Нідерланди вдячні українському народу за співчуття - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час вшанування пам'яті жертв MH17 та покладання квітів народними депутатами України перед посольством Нідерландів в Києві.

"Минулого року, коли сталася це трагічна подія, народ України приніс сюди море квітів. Також прийшов президент, він став на свої коліна, і молився. І це співчуття, воно скрижалями виписано в серцях колективної пам'яті народу Нідерландів. І сьогодні ми знову маємо дружні співчуття українського народу і членів парламенту, і я схвильований, і я вдячний, і передам ці співчуття своєму уряду і моєму народові", - сказав посол.

У свою чергу, лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" у Верховній Раді України Юрій Луценко зазначив, що попередні дані розслідування вказують на застосування саме російської військової техніки, яка призвела до цієї трагедії.

Луценко впевнений, що рано чи пізно, міжнародний трибунал буде створений і притягне до відповідальності всіх військових злочинців.

"Ми глибоко переконані, що вище керівництво Росії, яке віддавало злочинний наказ про вторгнення в Україну, яке призвело до невинних жертв серед українського населення, українських військових, серед мирного населення багатьох країн світу, як у даному випадку з літаком, рано чи пізно вище військове керівництво Росії та виконавці їхніх злочинних наказів будуть на лаві підсудних міжнародного трибуналу", - наголосив Луценко.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав в зоні, яка контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для проведення впізнання та експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Швеція та Україна.

Росія виступає проти цієї пропозиції.