Ліберали і демократи Європарламенту закликали ЄС створити трибунал щодо трагедії МН-17

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, ініціаторами відповідного листа виступили Ганс ван Баален (Нідерланди) і Пятрас Ауштрявічюс (Литва). Лист підписали 82 депутата Європарламенту.

Лідер політичної групи лібералів та демократів Гі Верхофстадт, який також підписав лист, заявив: «Неприйнятно, що через рік після трагедії кілька сотень членів сімей, які втратили своїх найближчих родичів, як і раніше, чекають ясності стосовно того, хто несе відповідальність за збитий літак та гибель усіх 298 людей на борту. Ми закликаємо членів Ради безпеки ООН використати правові інструменти, які є в їхньому розпорядженні, і створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення винних до відповідальності».

У свою чергу, ван Баален наголосив, що Європарламент також має підтримати створення трибуналу, щоб притягнути до відповідальності винних.

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«Ті, хто вчинив цей злочин, а також ті, хто його замовив, повинні бути притягнуті до відповідальності. Організація Об'єднаних Націй повинна довести свій глобальний мандат і взяти на себе це важливе розслідування», - сказав Ауштрявічюс.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками. Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення впізнання та експертиз. Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія виступає проти цієї пропозиції.