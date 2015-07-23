Очільник Пентагону прибув з несподіваним візитом до Іраку

За словами Ештона Картера, він має намір сформувати власну оцінку кампанії проти бойовиків "Ісламської держави", які контролюють значні території Іраку, передає радіо "Свобода".

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Це перший візит Ештона Картера до Іраку від моменту свого призначення на посаду в лютому. Раніше міністр оборони США відвідав Саудівську Аравію, Йорданію й Ізраїль, щоб зменшити занепокоєння щодо ядерної угоди з Іраном.

В Іраку перебуває близько 3360 американських військових, яких широко залучають до тренування іракських солдатів, допомоги іракським командувачам у формуванні планів бою, а також гарантування безпеки американського персоналу й об’єктів.

США за участі партнерів по коаліції здійснює авіаудари по позиціях бойовиків "Ісламської держави".