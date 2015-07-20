Навальний: Дочка Путіна отримала чергову високу посаду (документ)

Дочка президента РФ Володимира Путіна Катерина Тихонова стала заступником проректора Московського державного університету (МГУ).

Про це повідомив російський опозиційний політик Олексій Навальний у своєму блозі.

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"Як з'ясувалося зовсім випадково, Тихонова також займає адміністративну посаду заступника проректора МГУ. МГУ - заклад жахливо корумпований (ще б пак, його член "Єдиної Росії" очолює), зате там є багато чесних студентів і аспірантів, які моніторять документи та розпорядження рідного ВИШу саме на предмет корупції та пошесті. Ось один з таких людей і звернув увагу на невідомого раніше заступника проректора, а потім надіслав нам інформацію", - пише опозиціонер.

Як пише Навальний, у свої 28 років Тихонова посіла високу посаду вже вчетверте. Вона стала керівником Центру національного інтелектуального резерву МДУ ім. Ломоносова, директором Фонду підтримки науково-проектної діяльності студентів, аспірантів та молодих вчених "Національний інтелектуальний розвиток" (засновником якого є МГУ) та членом керівного органу університету, вченої ради МГУ, куди входять доктори наук та декани факультетів МГУ.