Пропаганда Дмитра Кисельова буде виходити на 45 мовах світу

Про запуск ще одного «державного інформаційного ЗМІ» РБК розповіли три джерела, близькі до МІА. Прес-служба Росії підтвердила створення нового продукту, але подробиць не розкрила.

Презентація для офіційних осіб, керівників російських і зарубіжних компаній, присвячена цьому продукту під назвою «Відкриття нової ери іномовлення» призначено на 10 листопада. Її проведуть гендиректор МІА Дмитро Кисельов і головний редактор "Россия сегодня" і телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. Прес-конференцію для журналістів МІА обіцяє зібрати пізніше.

Один зі співрозмовників РБК стверджує, що, по суті, буде створено «нове інформагентство»: воно об'єднає кілька десятків іншомовних сайтів в різних територіально-мовних доменних зонах і стане працювати на закордонну аудиторію.

Два інших джерела розповіли, що робоча версія назви проекту - «Спутник». За однією з версій, «Спутник» буде також використовувати потужності радіокомпанії «Голос России», яка входить до складу МІА «Россия сегодня», з іншого - будуть задіяні ресурси телеканалу Russia Today.

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В реєстрі ліцензованих ЗМІ, який веде Роскомнадзор, 29 травня 2014 року були зареєстровані два медіа під назвою Sputnik: радіоканал і інформагентство. Засновником обох ЗМІ виступає МІА «Россия сегодня». Територія розповсюдження обох - Росія і зарубіжні країни. Переліку країн не наводиться, перелічені мови мовлення. Їхній список повторюється в описі обох організацій: всього 45 мов, в тому числі країн Європи, Азії, СНД, Північної та Південної Америки.

«Це просто ще один бренд, - розповідає співрозмовник РБК. - До державного пошуковику «Супутник», який «Ростелеком» запустив у травні, відношення не має».

Може йтися про порталах, схожі на «Украина.ру»: про запуск цього «інформаційно-аналітичного» ресурсу МІА оголосило 14 травня, а 30 жовтня запрацювала його англійська версія. «Украина.ру» збиралася знайомити з кремлівської точкою зору про ситуацію на Україні. За даними МІА на кінець жовтня, цей ресурс мав «постійну 40-тисячну російськомовну аудиторію» і «понад 24 тис. передплатників у соцмережах».

Скільки складуть інвестиції в «Спутник», співрозмовникам РБК сказати важко.