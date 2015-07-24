У США чоловік розстріляв відвідувачів кінотеатру
10:16, 24 липня 2015Світ
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Відвідувач кінотеатру міста Лафейєтт в американському штаті Луїзіана відкрив стрілянину під час сеансу і вбив трьох осіб і поранив ще щонайменше сімох, після чого вистрілив у себе.
REUTERS
Про це повідомляє місцева поліція, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Поліція отримала виклик на місце події близько 19:30 в четвер.
Лафейєтт – місто з населенням 120 тисяч чоловік, розташоване в 90 км на північний захід від Батон-Руж, столиці Луїзіани.
Згідно очевидців, стрілянина почалася приблизно через 20 хвилин після початку демонстрації фільму "Дівчина без комплексів" (Trainwreck).
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"Ми почули гучний хлопок і подумали, що це хлопавка", - розповіла Кеті Домінге місцевій газеті Advertiser.
За її словами, стріляв "білий чоловік у віці", вона нарахувала шість пострілів.
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