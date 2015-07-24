У США чоловік розстріляв відвідувачів кінотеатру

Про це повідомляє місцева поліція, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Поліція отримала виклик на місце події близько 19:30 в четвер.

Лафейєтт – місто з населенням 120 тисяч чоловік, розташоване в 90 км на північний захід від Батон-Руж, столиці Луїзіани.

Згідно очевидців, стрілянина почалася приблизно через 20 хвилин після початку демонстрації фільму "Дівчина без комплексів" (Trainwreck).

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"Ми почули гучний хлопок і подумали, що це хлопавка", - розповіла Кеті Домінге місцевій газеті Advertiser.

За її словами, стріляв "білий чоловік у віці", вона нарахувала шість пострілів.