Асад: Армія Сирії не може утримати всю країну, довелося здати деякі території
01:54, 27 липня 2015Світ
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Президент Сирії Башар Асад визнав, що в армії країни недостатньо ресурсів для того, щоб стримувати повстанців, тому їм довелося здати деякі території.
REUTERS
За словами Асада, його армія відчуває брак особового складу. Армія, яка налічувала 300 тисяч навчених солдатів, втратила частину особового складу через смерті і дезертирство, повідомляє Російська служба ВВС.
Днем раніше президент Сирії оголосив амністію для дезертирів і громадян, які ухиляються від призову.
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Асад підкреслив, що його армія сфокусується на захист найбільш важливих територій.
Конфлікт у Сирії, що триває з 2011 року, забрав життя 230 тисяч людей. Мільйони людей були змушені покинути місце проживання.
Значні території країни більше не знаходяться під контролем влади.
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