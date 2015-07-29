Прем'єр Греції не відкидає проведення дострокових виборів

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За словами Ципраса, на такий крок він буде змушений у випадку, якщо не матиме "працюючої парламентської більшості".

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"Я був би останнім, хто хотів би виборів, якщо б у мене була стабільна парламентська більшість, для того щоб пропрацювати до кінця чотирирічний термін", - заявив він.

"Але якщо у мене не буде парламентської більшості, ми будемо змушені йти на вибори", - наголосив прем'єр Греції.

Як раніше повідомляв УНІАН, уряд розглядає 18 серпня як оптимальну дату завершення переговорів. Цей термін визначений з тим, щоб Греція могла нормально провести 20 серпня платіж за держборгом на 3,2 мільярди євро на користь ЄЦБ.

Крім того, грецький парламент схвалив законопроект про прискорення реформи цивільного судочинства та оздоровленні фінансових інститутів, на чому наполягав Європейський Союз.