Чуркін обіцяє знову заблокувати пропозицію про створення трибуналу по MH17 у разі повторного голосування

Про це заявив у п'ятницю в ексклюзивному інтерв'ю ТАСС постійний представник РФ при всесвітній організації Віталій Чуркін.

"По засобам інформації пройшла заяву міністра закордонних справ України про те, що вони, нібито, просто через кілька місяців знову повернуться з тим же продуктом. Але це, як здається, був би абсолютно несерйозний підхід, оскільки був би той же самий результат", - сказав Чуркін.

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"У ході обговорення їх проекту в Раді Безпеки ми ж говорили: ну, хочете, давайте попросимо генерального секретаря ООН, нехай він представить різні варіанти. У нього є чудова юридична служба, високі професіонали, у них є накопичений міжнародний досвід. Вони можуть представити ті варіанти, які можливі. Але ця "п'ятірка" (Україна, Австралія, Бельгія, Нідерланди та Малайзія) пішла по іншому шляху, сказали: ми самі знаємо. Ну, раз "самі знаємо", то тоді іноді трапляються такі ситуації, які, звичайно, було б краще уникнути, як ось це голосування і дебати у Раді Безпеки, які відбулися 29 числа", - заявив Чуркін.

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Також, у коментарі Чуркіна, опублікованому на сайті постійного представництва РФ, зазначається, що Рада Безпеки ООН не повинна займатися такими кримінальними справами, як авіакатастрофа Boeing на сході України. За його словами, для подальшого судового розгляду щодо цього інциденту можуть бути створені механізми без залучення СБ.

"Вважаю, що Рада Безпеки - це не місце обговорювати різні версії з МН17", - йдеться в коментарі дипломата.

Для подальшого суду є або цілком можуть бути створені відповідні механізми без залучення РБ ООН, який кримінальними справами займатися не повинен", - заявив російський дипломат.

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Як повідомляв УНІАН, Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу в розслідуванні за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

Глава представництва України при ООН Юрій Сергєєв після голосування заявив, що зал засідань Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй перетворився в зал сорому Росії.