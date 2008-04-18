Президент Центру політичної кон`юнктури Росії, директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ прогнозує, що ціна на природний газ для України 2009 року становитиме не менш як 320 дол. за тис. куб. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив на прес-конференції в Києві, під час якої було презентовано його книжку «Глобальна енергетична війна».

«На мою думку, ціна буде не нижче за 320 доларів. Думаю, десь близько 320-350 доларів», – сказав він.

За його словами, від «газової війни» України та Росії виграли країни Центральної Азії. «Основними переможцями з цієї історії вийшли держави Центральної Азії, які домоглися того, чого вони хотіли. Ось ці війни наші з Україною – тиск Європи на Росію, тиск України на Росію - призвели до того, що Росія вимушена погодитися на перехід до так званої вільної ціни за наших відносин з Туркменією та Узбекистаном», - сказав К.СИМОНОВ.

Як зазначив К.СИМОНОВ, для Росії це означає, що тепер вона не продаватиме центрально-азійський газ, а займатиметься тільки його транзитом. Для України ж це означає, що вартість газу буде набагато вищою за теперішньою.

Водночас, за його словами, коли Україна говорить про свій європейський вибір, вона повинна розуміти, що запасів вуглеводнів у достатній кількості в неї немає, і «питання полягає в тому, чи дістанеться Україні частка європейського газового пирога, коли газовий голод через 5-10 років почне загострюватися».

На його думку, «Україна повинна замислитися про те, як вона в контексті 20-50 років забезпечуватиме доступ до газових ресурсів та існуватиме в епоху «газової паузи», коли Європа зіткнеться з серйозним дефіцитом газу, і навряд чи країнам нової Європи дістануться якісь преференції з погляду розподілу газових запасів».

Також К.СИМОНОВ зазначив, що нафта й газ залишатимуться протягом наступних 30-40 років не тільки основним енергоресурсом, а й основним предметом геополітичних конфліктів і суперечок, зокрема військових.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «НК «ЛУКОЙЛ» повідомило, що ціна газу узбецького походження 2009 року становитиме до 210 дол. за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. 2008 року Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.