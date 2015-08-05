У Росії пригрозили СБУ "гідною зустріччю" після оголошення в розшук начальника Генштабу РФ

Про це заявив офіційний представник міністерства оборони Росії, генерал Ігор Конашенков, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Так Конашенков прокоментував інформацію про рішення СБУ оголосити в розшук начальника генштабу збройних сил Росії генерала Валерія Герасимова і ще десятьох російських військових.

Документи слідства, за словами начальника Головного слідчого управління СБУ Григорія Остафійчука, були направлені за місцем служби і роботи підозрюваних у Росії, "про що отримано відповідні відповіді".

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При цьому генерал Конашенков засумнівався в отриманні відповідей. Він порекомендував оперативникам СБУ завчасно повідомити про виїзд до Росії.

Раніше УНІАН повідомляв, що начальнику Генерального штабу збройних сил РФ Валерію Герасимову і ще 10 російським військовим повідомлено про підозру і вони оголошені в міждержавний розшук у зв'язку з подіями в Іловайську у серпні 2014 року.

У другій половині серпня 2014 під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, по якому за домовленістю повинні були виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.