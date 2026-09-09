Названо 10 маловідомих 'перлин', які хочуть бачити більше туристів у 2027 році

Відбір проводився на основі трьох основних критеріїв.

Поки одні туристичні напрямки страждають від надмірного туризму, інші, навпаки, хочуть бачити більше туристів.

Туристичний оператор Intrepid Travel представив свіжий Not Hot List 2027, де було зібрано 10 маловідомих напрямків по всьому світу, готових прийняти більше мандрівників у 2027 році.

"Цей проєкт – не просто перелік маловідомих місць. Його мета – змінити підхід до вибору напрямків і формату подорожей, надихаючи людей відкривати для себе куточки світу, де туризм приносить реальну користь місцевим громадам, економіці та культурі", – зазначають автори добірки.

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Як обирали переможців рейтингу

Відбір десятки лідерів проводився на основі трьох ключових критеріїв, з урахуванням як досвіду та знань великої глобальної мережі місцевих гідів та експертів компанії Intrepid, так і даних незалежного дослідження, проведеного агентством Globetrender, що спеціалізується на прогнозуванні трендів:

Низька популярність порівняно з сусідніми або аналогічними напрямками. Готовність до прийому туристів – як у плані інфраструктури, так і з боку місцевих жителів. Новизна у 2027 році – запуск нових ініціатив, поліпшення транспортної доступності, проведення великих заходів, відкриття нових об'єктів або розвиток інфраструктури.

10 найкращих маловідомих напрямків для відвідування у 2027 році

Національний заповідник Самбуру, Кенія. Містечко Местія, Грузія. Північне нагір'я, Йорданія. Місто Вайтхорс, Канада. Острів Алоннісос, Греція. Місто Ділі, Східний Тимор. Стежка Пекоє, Шрі-Ланка. Місто Лієпая, Латвія. Автодорога Каретера Австрал, Чилі. Провінція Далсланд, Швеція.

Детальніше про кожне з них можна прочитати за посиланням.

Інші ідеї для подорожей

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, досвідчений мандрівник Тайлер Фокс назвав 10 приголомшливих місць у Європі, де "золота осінь" триває найдовше.

Також туристам порадили звернути увагу на 13 найкращих місць у Європі для відвідування взимку 2026-2027 років.

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