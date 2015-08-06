Грузія відмовилася від санкцій проти РФ через небажання руйнувати торговельні відносини - прем'єр

Про це заявив грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі. Він пыдкреслив, що Грузія не приєднувалася і не планує приєднуватися до європейських санкцій, передає "Грузія Онлайн". "Я був і зараз залишаюся проти приєднання Грузії до санкцій ЄС проти Росії. Ми дотримувалися цієї позиції в минулому році і дотримуємося її і зараз", - підкреслив він.

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Він пояснив таку позицію тим, що Грузія "дуже дорожить тим, що відновила торговельні відносини з Росією". "Ми змогли шляхом проведення прагматичної політики заново відкрити ринок і ми це цінуємо", - сказав прем'єр.

На його думку, повідомлення про приєднання Грузії до санкцій проти Росії придумали "деструктивні сили", які "не бажають нормалізації відносин", в той час як інтересом Грузії є "відновлення добросусідських відносин з Росією".

Разом з тим, він зазначив, що Грузія в 2014 році приєдналася до санкцій щодо Криму. "Ми не маємо наміру змінювати позицію. Одна з 15 санкцій, до яких приєдналася Грузія в минулому році, стосувалася санкцій на вироблену в Криму і Севастополі продукцію. "Виходячи з нашої політики невизнання (анексії Криму - ред.) це була неминуча необхідність", - зазначив грузинський прем'єр.

Як зазначає Бі-бі-сі, 19 червня цього року Грузія продовжила на рік дію заборони на експорт продукції, виробленої в Криму і Севастополі.