ЗМІ: Єгипет і Саудівська Аравія поборються за "Містралі", які не дісталися Росії

Про це повідомляє французьке видання Le Monde з посиланням на офіційні джерела.

"Єгипет і Саудівська Аравія відчайдушно намагаються купити два "Містралі", - зазначив французький чиновник на умовах анонімності.

"Король Саудівської Аравії Салман хоче побудувати гідний флот в Єгипті, який міг би представляти регіональну силу в Червоному та Середземному морях", - говорить джерело.

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За його словами, є також помітний інтерес до купівлі "Містралів" і в інших країн регіону. "Це кораблі, які довели свою ефективність", - наголосив французький дипломат.

Як пише видання, питання продажу "Містралів", ймовірно, обговорювалося президентами Франції та Єгипту Франсуа Олландом і Абдель-Фаттахом Аль-Сісі в рамках заходів з відкриття нового Суецького каналу.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Франція домовилися щодо розриву контракту на поставку двох вертольотоносців типу "Містраль".