"Знищення продуктів здається блюзнірством": росіяни вимагатимуть роздати "санкційну" їжу нужденним

Пікет проти знищення продуктів, заборонених Кремлем для ввезення в Росію, пройде у Новосибірську 13 серпня. Учасники вимагатимуть роздати імпортну їжу нужденним.

Про це повідомляє Тайга.инфо.

Акція відбудеться ввечері 13 серпня біля фонтану у Первомайському сквері. Захід погоджено, повідомила виданню організатор Олександра Налобіна.

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Пікет заплановано на 40 осіб, уточнили в мерії Новосибірська.

Учасники виступлять проти знищення санкційних продуктів, які, на їхню думку, слід розподілити серед малозабезпечених верств населення. «Знищення продуктів здається нам блюзнірством», — заявила Налобіна.

Нагадаємо, на території Сибірського федерального округу вже знищено близько 9 тонн зарубіжних фруктів та м'яса у відповідності з указом президента РФ Володимира Путіна. До країни заборонено ввезення продуктів із США, Канади, Австралії, Норвегії та країн ЄС.