У США вважають, що бойовики ІДІЛ використовували хімічну зброю проти курдів в Іраку - ЗМІ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених чиновників в США.

Терористи могли добути запаси іприту в Сирії, уряд якої в 2013 році зізнався у зберіганні великих обсягів хімічної зброї і почав програму з їх утилізації.

Використання іприту бойовиками ІДІЛ виводить на новий рівень їх військові можливості, і викликає стурбованість щодо схованок хімічної зброї в Сирії, де бойовики контролюють значну частину території.

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Крім цього, розвідка США вважає, що бойовики ІДІЛ раніше використовували хлор в Іраку, але він не є забороненою хімічною речовиною.

Це ставить нові питання про загрозу, що розвивається й виходить від "Ісламської держави", і можливості союзників США, щоб боротися з нею.

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Як повідомляв УНІАН, спільне розслідування двох незалежних організацій підтвердило повідомлення про те, що бойовики "Ісламської держави" застосовували хімічну зброю проти курдів із Загонів народної самооборони і проти мирних жителів, повідомляє в понеділок телеканал CNN.