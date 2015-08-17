Європейські країни вирішили більш тісно взаємодіяти по вирішенню кризи в Україні

Про це йдеться в ухваленій міністрами закордонних справ цих держав декларації за підсумками зустрічі, що відбулася в неділю у швейцарському місті Невшателі, передає ТАСС.

Як повідомляє Федеральний департамент закордонних справ Швейцарії (ФДЗС), голова швейцарської дипломатії Дідьє Буркхальтер, а також його колеги з Австрії - Себастьян Курц, Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ліхтенштейну - Аурелія Фрік на своїй щорічній зустрічі в Невшателі "прийняли міністерську декларацію", яка передбачає співпрацю німецькомовних держав в рамках ОБСЄ".

Документ містить чотири пункти. Перший з них говорить, що чотири країни будуть спільно працювати в цілях знаходження рішення кризи в Україні". Крім того, вони мають намір зміцнювати "здатність ОБСЄ діяти", розвивати економічні зв'язки на просторі ОБСЄ і брати участь у дискусії про майбутнє європейської безпеки. Міністри "знову заявили про політичну підтримку роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ".

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Раніше УНІАН повідомляв, що глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав ситуацію в зоні проведення АТО "вибухонебезпечною" і закликав якомога швидше провести зустріч між учасниками конфлікту.