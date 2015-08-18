Новини про збитки ЄС через санкції є частиною російської пропаганди – МЗС Латвії

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич в інтерв'ю Delfi.lv.

Міністр заперечує будь-які закиди у неефективності його курсу зовнішньої політики, а новинні повідомлення про багатомільйонні збитки країн ЄС внаслідок санкцій розцінює як частину інформаційної пропаганди Росії.

«Ці страшилки ми чуємо вже понад рік: "Латвія найбільше постраждає від санкцій", "ВВП впаде на 20%", "збитки будуть оцінюватися в мільярдах". Але статистика і економічні показники ці домисли повністю спростовують. Тому я оцінюю такі повідомлення у ЗМІ як частину інформаційної пропаганди, мета якої - похитнути принципову позицію Латвії. Ми бачимо, що Росія сама дуже сильно постраждала від санкцій. Хоча по телевізору показують, як знищуються "санкційні" продукти», - заявив міністр.

На його думку, місцевий бізнес має переорієнтуватися на інші ринки, оскільки працювати тільки з одним партнером – ненадійно.

Крім того, за словами міністра, проблеми у бізнесу не є наслідком "поганої зовнішньої політики Латвії", а результатом тих подій, які відбулися в минулому році в Україні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також була досягнута домовленість, що на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для окупованого Криму.