У Йорданії розбився винищувач F-16

19:17, 20 квітня 2008
Світ
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Місце падіння і причини катастрофи не називають

У Йорданії потерпів аварію винищувач F-16 королівських військово-повітряних сил. Літак американського виробництва впав під час тренувального польоту. В результаті катастрофи пілот загинув, передає Лента.руз посиланням на  AFP.

Як йдеться в повідомленні йорданських військових, аварія сталася в неділю в 13:10 за місцевим часом. Місце падіння винищувача і причини катастрофи в повідомленні не вказані, передає агентство AP.

Військово-повітряні сили Йорданії налічують приблизно два десятки винищувачів F-16, одержаних від американських постачальників в рамках програми військової співпраці з США

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