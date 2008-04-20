У Йорданії розбився винищувач F-16

У Йорданії потерпів аварію винищувач F-16 королівських військово-повітряних сил. Літак американського виробництва впав під час тренувального польоту. В результаті катастрофи пілот загинув, передає Лента.руз посиланням на AFP.

Як йдеться в повідомленні йорданських військових, аварія сталася в неділю в 13:10 за місцевим часом. Місце падіння винищувача і причини катастрофи в повідомленні не вказані, передає агентство AP.

Військово-повітряні сили Йорданії налічують приблизно два десятки винищувачів F-16, одержаних від американських постачальників в рамках програми військової співпраці з США